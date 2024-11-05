Американские спецслужбы предупреждают об опасности российского вмешательства в выборы

Главы американского разведывательного сообщества выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что "иностранные противники", в том числе Россия, проводят операции, направленные против выборов США. Главы разведок предупреждают и о возможном иранском вмешательстве.

"Цель операций – подорвать общественное доверие к институту выборов и посеять раскол в обществе. Связанные с Россией группы также призывают к насилию против представителей избирательных комиссий и выступают с ложными заявлениями о фальсификациях", – утверждается в заявлении.

Согласно документу, связанные с Россией игроки начали распространять статью, в которой говорится о намерении произвести "вброс" бюллетеней в ключевых штатах. Предполагается, что после выборов попытки распространения ложной информации участятся.