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Зеленский: "11000 военнослужащих из КНДР уже в Курской области"

время публикации: 05 ноября 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 09:15
Зеленский: "11000 военнослужащих из КНДР уже в Курской области"
Alessandro della Valle/Keystone via AP, Pool

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в телевизионном обращении вечером 4 ноября со ссылкой на разведывательные данные, что в Курской области находятся уже 11000 северокорейских военнослужащих.

"Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", – сказал украинский лидер.

По данным министерства обороны Республики Корея, в России находится 10000 военнослужащих из КНДР, несколько тысяч из них – в прифронтовых районах. Пресс-секретарь ведомства Чон Ха Кьо не смог подтвердить информацию, что они уже начали нести потери на фронте.

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