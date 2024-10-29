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Мир

Пентагон сообщил, что в Россию прибыли уже 10000 солдат из КНДР

время публикации: 29 октября 2024 г., 13:16 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 13:16

Министерство обороны США сообщило, что уже 10000 северокорейских военнослужащих находятся в России, где проходят подготовку перед отправкой на войну против Украины. Ранее администрация США оценивала численность военных в 3000 человек.

"По нашей оценке, КНДР направила в Россию 10000 военнослужащих. Они проходят подготовку на востоке страны и в ближайшие недели могут присоединиться к российским силам в районе Украины", – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Согласно данным, представленным спецслужбами Южной Кореи на заседании парламентского комитета по разведке, Республика Корея ведет мониторинг возможного появления солдат и командного состава на фронте.

Курс подготовки, который проходят военнослужащие, включает обучение 100 базовым русским командам, таким, как "огонь", однако отмечается, что общение военнослужащих двух стран остается затрудненным.

Посольство России в Пхеньяне сообщило, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Повестка дня переговоров не анонсируется, однако сообщается, что визит проходит в рамках стратегического диалога двух стран.

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