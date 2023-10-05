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    В мире

    50 погибших в результате попадания российской ракеты в продуктовый магазин в Харьковской области

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    Десятки погибших в результате попадания российской ракеты в продуктовый магазин в Харьковской области
    Фото: Харьковская областная прокуратура

    Украинские власти сообщили о попадании российской ракеты в продуктовый магазин и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, где на момент удара находилось множество мирных жителей.

    На данный момент из под завалов извлечены 50 тел погибших, включая по меньшей мере одного маленького ребенка (шесть лет), и семерых раненых.

    Идет процесс идентификации погибших.

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    Всё население села Гроза составляло около 300 человек.

    По предварительной версии, удар был нанесен ракетой "Искандер".

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    Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее сознательным терактом со стороны России, заявив, что любой, кто помогает России обойти санкции, является преступником.

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