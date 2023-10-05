Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе. Премия присуждена "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое".

Юн Фоссе родился 29 сентября 1959 года в Хёугесунне (Ругаланн). Дебютировал в 1983 романом "Красное, чёрное", как драматический писатель – пьесой "И мы никогда не расстанемся" (1994). Преподавал литературу, занимался журналистикой. Автор нескольких стихотворных сборников, книг для детей. Его драмы – из наиболее востребованных сегодня на сценах мира.

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На 6 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 9 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе была объявлена французская писательница Анни Эрно "за смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

Лауреаты Нобелевской премии 2023 года

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В области медицины и физиологии. Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). За открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

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В области физики. Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л’Юилье (Франция). За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

В области химии. Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиcу Брюсу (США) и Алексею Екимову (Россия, США) "за открытие и синтез квантовых точек".

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В области литературы. Юн Фоссе (Норвегия) "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое".