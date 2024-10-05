В Лондоне начался суд над шестью британцами, обвиняемыми в связях с ЧВК "Вагнер"

Шесть человек, обвиняемых в поджоге здания в Лондоне, принадлежащего украинским бизнесменам, предстали в пятницу, 4 октября, перед лондонским центральным уголовным судом Олд-Бейли. По версии прокуратуры, они действовали по заказу российской ЧВК "Вагнер", сообщает ВВС.

На скамье подсудимых оказались Джейким Роуз (22 года), Агнис Асмена (19 лет), Дилан Эрл (20 лет), Дмитрий Паулаускас (22 года), Джейк Ривз (22 года), Нии Менса (22 года) и Пол Инглиш (61 год).

Все они (кроме Паулаускаса) обвиняются в поджоге при отягчающих обстоятельствах в соответствии с законом о национальной безопасности. В перечне обвинений также есть пункты, подпадающие под обновленные законы о шпионаже.

Дмитрий Паулаускас обвиняется в недонесении властям информации о готовящихся терактах. В пятницу он свою вину не признал.

А Джейким Ривз на слушаниях в пятницу признал себя виновным в нахождении в общественном месте с холодным оружием.

Заявления по остальным обвинениям будут представлены на слушаниях в том же суде 25 октября.