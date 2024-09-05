x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба рядом с израильским консульством в Мюнхене

время публикации: 05 сентября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 11:25
Стрельба рядом с израильским консульством в Мюнхене
AP Photo Jens Meyer

Рядом с консульством Израиля в Мюнхене была открыта стрельба. Прибывшая на место полиция нейтрализовала стрелка. Неясно, есть ли другие пострадавшие.

Полицейское управление столицы Баварии сообщило, что сотрудники полиции открыли огонь по подозрительному человеку, зафиксировано попадание. Район, где произошел инцидент, оцеплен. В операции зад

Следует отметить, что 5 сентября – годовщина теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, жертвами палестинских террористов стали 11 членов израильской спортивной делегации.

Министерство иностранных дел Израиля передало, что, в связи с траурной датой, дипломатическая миссия была закрыта, среди сотрудников консульства пострадавших нет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ