Стрельба рядом с израильским консульством в Мюнхене

Рядом с консульством Израиля в Мюнхене была открыта стрельба. Прибывшая на место полиция нейтрализовала стрелка. Неясно, есть ли другие пострадавшие.

Полицейское управление столицы Баварии сообщило, что сотрудники полиции открыли огонь по подозрительному человеку, зафиксировано попадание. Район, где произошел инцидент, оцеплен. В операции зад

Следует отметить, что 5 сентября – годовщина теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, жертвами палестинских террористов стали 11 членов израильской спортивной делегации.

Министерство иностранных дел Израиля передало, что, в связи с траурной датой, дипломатическая миссия была закрыта, среди сотрудников консульства пострадавших нет.