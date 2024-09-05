Блогер и бодибилдер Александр Шпак заочно приговорен в РФ к 8 годам лишения свободы

В четверг, 5 сентября, Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера и бодибилдера Александра Шпака к восьми годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии, передает ТАСС.

Приговор вынес судья Борис Сафарин.

Шпак признан виновным в том, что, находясь за границей, выложил в интернете видеоролик с "недостоверной информацией о подрыве Каховской ГЭС".

Александру Шпаку 45 лет. Он родился в Ленинграде. Получил финансовое высшее образование. Стал профессиональным спортсменом-бодибилдером и тренером. Был осужден условно за распространение стероидов. Стал популярным с появлением соцсетей из-за эпатажной внешности. Он сделал множество пластических операций, меняя свое тело и внешность. Шесть раз был женат. Несколько лет назад уехал из России. В соцсетях выступал против войны в Украине. В августе 2024 года опубликовал видео, на котором сжигает российский паспорт, напевая при этом украинский гимн.