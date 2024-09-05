Генштаб ВСУ заявил о перехвате 60 "шахедов"

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 60 из 78 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Два беспилотника вернулись в Россию, один – в Беларусь. 15 – локационно потерянны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушении или пострадавших не поступала.

В сообщении ВСУ отмечается, что армия РФ также выпустила по целb в Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М". Судя по всему, ее не перехватили.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.