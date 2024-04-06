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Власти Одессы сообщили об ударе, нанесенном по городу армией РФ; один человек погиб

время публикации: 06 апреля 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 19:32

Власти Одессы сообщили об ударе, нанесенном по городу армией РФ. По данным одесской администрации, один человек погиб.

Удар был нанесен днем 6 апреля, предположительно, ракетой "Искандер-М", ущерб был причинен объекту коммунального хозяйства. В городе был слышен взрыв.

Погибший – гражданский служащий.

Российские власти не комментировали сообщения об ударе по Одессе.

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