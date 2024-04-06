x
06 апреля 2024
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2024
|
06 апреля 2024
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ нанесла удары по целям в Украине, не менее шести погибших в Харькове

время публикации: 06 апреля 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 07:05
Армия РФ нанесла удары по целям в Украине, двое погибших в Харькове
AP Photo/Efrem Lukatsky

Ночью и рано утром 6 апреля армия РФ нанесла очередной удар по целям на территории Украины, применив БПЛА-камикадзе и крылатые ракеты.

Работает украинская ПВО. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате ночного удара по Харькову погибли двое мужчин, оба – гражданские. Еще не менее семи человек были ранены.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что погибли не менее шести человек, десять получили ранения.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 апреля 2024

В Запорожье в результате ракетных ударов, нанесенных армией РФ, погибли четыре человека
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 апреля 2024

Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 772-й день войны