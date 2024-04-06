Армия РФ нанесла удары по целям в Украине, не менее шести погибших в Харькове

Ночью и рано утром 6 апреля армия РФ нанесла очередной удар по целям на территории Украины, применив БПЛА-камикадзе и крылатые ракеты.

Работает украинская ПВО. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате ночного удара по Харькову погибли двое мужчин, оба – гражданские. Еще не менее семи человек были ранены.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что погибли не менее шести человек, десять получили ранения.