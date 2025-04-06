Минобороны РФ: над территорией России перехвачены 11 украинских БПЛА
время публикации: 06 апреля 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 07:47
Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 6 апреля российские силы ПВО перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Объявлено, что украинские БПЛА сбивали над территорией Курской, Ростовской, Белгородской областей.
В связи с атакой БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов в указанных областях.
Сведения о причиненном ущербе уточняются.
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