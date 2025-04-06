Минобороны РФ: над территорией России перехвачены 11 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 6 апреля российские силы ПВО перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Объявлено, что украинские БПЛА сбивали над территорией Курской, Ростовской, Белгородской областей.

В связи с атакой БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов в указанных областях.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.