Ливни и наводнения в США, множество погибших
время публикации: 06 апреля 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 07:45
За последние дни (начиная со среды, 2 апреля) в результате наводнений, вызванных ливнями и штормами от долины Огайо до юго-востока Техаса, погибли не менее 16 человек, передает CNN.
В Арканзасе, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший, 4-й, уровень угрозы из-за паводков.
По данным Центра прогнозирования штормов, в зоне риска находится 41 млн человек, отмечает ТАСС.
Только за субботу, 5 апреля, зафиксированы более 6000 задержек авиарейсов и массовые отключения электричества.