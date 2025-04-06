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Мир

Ливни и наводнения в США, множество погибших

США
Погода
Шторм
Наводнение
время публикации: 06 апреля 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 07:45
Ливни и наводнения в США, множество погибших
AP Photo/Julio Cortez

За последние дни (начиная со среды, 2 апреля) в результате наводнений, вызванных ливнями и штормами от долины Огайо до юго-востока Техаса, погибли не менее 16 человек, передает CNN.

В Арканзасе, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший, 4-й, уровень угрозы из-за паводков.

По данным Центра прогнозирования штормов, в зоне риска находится 41 млн человек, отмечает ТАСС.

Только за субботу, 5 апреля, зафиксированы более 6000 задержек авиарейсов и массовые отключения электричества.

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