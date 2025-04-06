x
06 апреля 2025
|
последняя новость: 07:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2025
|
06 апреля 2025
|
последняя новость: 07:59
06 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На фронте погиб известный украинский альпинист Тарас Цушко

Альпинизм
Война в Украине
время публикации: 06 апреля 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 07:09
На фронте погиб известный украинский альпинист Тарас Цушко
Федерация альпинизма Украины

Федерация альпинизма и скалолазания Украины сообщила, что на фронте погиб Тарас Цушко – мастер спорта, многократный чемпион Украины по альпинизму, член альпклуба "Одесса".

Тарас Цушко был одним из сильнейших альпинистов Украины, членом сборной команды страны, многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Совершил множество сложных восхождений на Памире и Кавказе. Много лет работал инструктором альпинизма. Три года назад Тарас добровольцем пошел защищать Украину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook