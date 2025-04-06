На фронте погиб известный украинский альпинист Тарас Цушко

Федерация альпинизма и скалолазания Украины сообщила, что на фронте погиб Тарас Цушко – мастер спорта, многократный чемпион Украины по альпинизму, член альпклуба "Одесса".

Тарас Цушко был одним из сильнейших альпинистов Украины, членом сборной команды страны, многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Совершил множество сложных восхождений на Памире и Кавказе. Много лет работал инструктором альпинизма. Три года назад Тарас добровольцем пошел защищать Украину.