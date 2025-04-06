Нетаниягу вылетает в США для внеочередной встречи с Трампом

После завершения визита в Венгрию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетает в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. На понедельник, 7 апреля, запланирована их встреча.

В сообщении офиса главы правительства говорится: "Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду".

"Премьер-министр высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом и благодарит его за приглашение стать первым лидером, с которым тот встретится после введения глобальных пошлин, как это было и после вступления президента Трампа в должность", – сказано в сообщении канцелярии главы правительства Израиля.

Заседание суда по делам Нетаниягу, назначенное 7 апреля, перенесено на среду, 9 апреля, в связи с его визитом в США. Также в связи с поездкой Нетаниягу отменен визит в США министра обороны Исраэля Каца, который должен был состояться в ближайшие дни. Из канцелярии министра обороны сообщили, что глава правительства и министр обороны не могут отсутствовать в стране одновременно в условиях продолжающейся войны. Кац теперь планирует визит в США через несколько недель.

Как писало издание Axios, второй визит Нетаниягу в Вашингтон после вступления Трампа в должность президента планировался на конец апреля, после окончания пасхальных каникул. Но во время пребывания Нетаниягу в Будапеште Трамп позвонил ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В ходе разговора обсуждалась тема решения руководства Венгрии выйти из Международного уголовного суда. Однако Нетаниягу поднял также тему тарифов. В ответ Трамп предложил Нетаниягу приехать в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос, не назначив точной даты. Но несколько часов спустя Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что Нетаниягу скоро посетит Вашингтон, "возможно, даже на следующей неделе". Это было неожиданно для многих, включая самого Нетаниягу. В итоге визит был согласован.