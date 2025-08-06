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Мир

Арестован мужчина, прикуривший от вечного огня в Париже

Франция
время публикации: 06 августа 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 11:19
Арестован мужчина, прикуривший от вечного огня в Париже
Ludovic Marin, Pool via AP

Во Франции арестован мужчина, прикуривший сигарету от вечного огня на могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой в Париже. Это было воспринято как осквернение национального военного мемориала.

"Он был арестован за осквернение места захоронения и монумента, воздвигнутого в память о павших. В ходе допроса он признался в содеянном. Это действие было неприличным и жалким", – сообщил министр внутренних дел Брюно Ретайо.

Нельзя безнаказанно глумиться над нашими павшими. Огонь – это зажигалка. Он горит в память о миллионах наших павших. Это оскорбление наших погибших, нашей истории и нашего народа", – заявила министр по делам ветеранов Патрисия Мирай.

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