Совбез ООН обсуждает положение израильских заложников в Газе

Совет безопасности ООН проводит специальное заседание, посвященное удерживаемым террористами в Газе израильским заложникам. Оно было созвано по инициативе Израиля после публикации видеороликов с предельно изможденными в плену Эвьятаром Давидом и Ромом Браславским.

Открывший заседание помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча констатировал: "Сцена, в которой Эвьятара заставляют копать себе могилу, – ужасающа. Это оскорбление всего человечества". Он призвал освободить всех израильских заложников, удержание которых – военное преступление.

Международный чиновник не обошел вниманием и гуманитарную ситуацию в секторе Газы. "Она ужасающая, невыносима. С конца мая более 1200 палестинцев погибли и 8100 были ранены, пытаясь получить доступ к продовольствию. Конца этим страданиям не предвидится.

Йенч резко осудил планы правительства Израиля по расширению операции в Газе. Она будет иметь катастрофические последствия для миллионов палестинцев и будет представлять опасность для остающихся в живых заложников", – сказал он.