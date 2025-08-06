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Мир

Совбез ООН обсуждает положение израильских заложников в Газе

Газа
Заложники
ООН
время публикации: 06 августа 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 09:34
Совбез ООН обсуждает положение израильских заложников в Газе
AP Photo/Yuki Iwamura, File

Совет безопасности ООН проводит специальное заседание, посвященное удерживаемым террористами в Газе израильским заложникам. Оно было созвано по инициативе Израиля после публикации видеороликов с предельно изможденными в плену Эвьятаром Давидом и Ромом Браславским.

Открывший заседание помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча констатировал: "Сцена, в которой Эвьятара заставляют копать себе могилу, – ужасающа. Это оскорбление всего человечества". Он призвал освободить всех израильских заложников, удержание которых – военное преступление.

Международный чиновник не обошел вниманием и гуманитарную ситуацию в секторе Газы. "Она ужасающая, невыносима. С конца мая более 1200 палестинцев погибли и 8100 были ранены, пытаясь получить доступ к продовольствию. Конца этим страданиям не предвидится.

Йенч резко осудил планы правительства Израиля по расширению операции в Газе. Она будет иметь катастрофические последствия для миллионов палестинцев и будет представлять опасность для остающихся в живых заложников", – сказал он.

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