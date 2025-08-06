Суд в Петербурге не стал арестовывать соосновательницу "Движения сознательных отказчиков"

Фрунзенский районный суд Петербурга 6 августа отказался отправлять в СИЗО Елену Попову – соосновательницу "Движения сознательных отказчиков". Ей не стали избирать меру пресечения, сообщает "Медиазона".

Ранее против Поповой возбудили дело о военных "фейках" (часть 1 статьи 207.3 УК). Поводом для уголовного преследования послужила онлайн-трансляция ко дню рождения "Движения сознательных отказчиков", которую Попова опубликовала во "ВКонтакте" в мае 2024 года.

Елена Попова была активисткой "Солдатских матерей Санкт-Петербурга". Вместе с другими правозащитниками в 2013 году она основала "Движение сознательных отказчиков". Летом 2023 года власти РФ внесли организацию в реестр "иностранных агентов". Перед этим сайт и сообщество движения во "ВКонтакте" заблокировали на территории России.