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Мир

Суд в Петербурге не стал арестовывать соосновательницу "Движения сознательных отказчиков"

Россия
Судебные решения
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:46
Суд в Петербурге не стал арестовывать соосновательницу "Движения сознательных отказчиков"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Фрунзенский районный суд Петербурга 6 августа отказался отправлять в СИЗО Елену Попову – соосновательницу "Движения сознательных отказчиков". Ей не стали избирать меру пресечения, сообщает "Медиазона".

Ранее против Поповой возбудили дело о военных "фейках" (часть 1 статьи 207.3 УК). Поводом для уголовного преследования послужила онлайн-трансляция ко дню рождения "Движения сознательных отказчиков", которую Попова опубликовала во "ВКонтакте" в мае 2024 года.

Елена Попова была активисткой "Солдатских матерей Санкт-Петербурга". Вместе с другими правозащитниками в 2013 году она основала "Движение сознательных отказчиков". Летом 2023 года власти РФ внесли организацию в реестр "иностранных агентов". Перед этим сайт и сообщество движения во "ВКонтакте" заблокировали на территории России.

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