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Мир

Бывший сотрудник Администрации президента России арестован по делу о госизмене

Россия
Суд
время публикации: 06 августа 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 14:29
Бывший сотрудник Администрации президента России арестован по делу о госизмене
AP Photo/Dmitry Serebryakov

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене 60-летнего профессора РЭУ имени Плеханова Вадима Салтыковского. Как сообщает "Интерфакс", решение было принято 28 июля, а срок ареста – до 25 сентября.

Материалы дела засекречены, поэтому меру пресечения суд избирал в закрытом режиме. По обвинению в госизмене ученому может грозить пожизненное заключение.

Как отмечает радио "Свобода", Салтыковский в разные годы занимал руководящие должности в таких вузах, как МГУ, университет Плеханова, Московский лингвистический университет, упоминался на сайте РУДН как профессор МГИМО.

С 2003 по 2006 год Салтыковский работал в Управлении делами президента России, а затем был главным советником Управления по вопросам внешней политики Администрации президента, специализируясь на Азербайджане и странах СНГ.

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