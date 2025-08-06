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Стрельба на военной базе "Форт Стюарт" в Джорджии: не менее пяти пострадавших

время публикации: 06 августа 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 20:08
Стрельба на военной базе "Форт Стюарт" в Джорджии: не менее пяти пострадавших
Ejército de Estados Unidos via AP

Военную базу "Форт Стюарт" в Джорджии заблокировали из-за сообщений о стрельбе. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции и ФБР, они координируют свои действия с армией. Отмечается, что речь идет о крупнейшей военной базе к востоку от Миссиссипи, на ее территории проживают тысячи военнослужащих и их семей.

В связи с обстрелом школы в районе переведены в режим изоляции, никого не впускают и не выпускают. Обучение продолжается в обычном режиме, непосредственной угрозы для школ нет.

Вскоре поступило сообщение, что стрелок был обезврежен и взят под стражу. Пострадавшие военнослужащие доставлены в больницу для лечения.

Информация уточняется.

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