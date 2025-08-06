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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 36 из 45 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 51 беспилотник

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 06 августа 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 09:23
Генштаб ВСУ: перехвачены 36 из 45 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 51 беспилотник
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 45 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 36 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы 9 попаданий БПЛА в трех локациях и падение фрагментов БПЛА в одной локации. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 5 августа до утра 6 августа на территории Российской Федерации был перехвачен 51 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей, а также над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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