Захарова выразила возмущение по поводу нападения на российских дипломатов в районе Гиват-Асаф

Вечером 5 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину дипломатов около Иерусалима.

Как передает РИА Новости, речь идет о происшествии 30 июля 2025 года в районе форпоста Гиват-Асаф (относится к юрисдикции совета Мате-Биньямина, расположен съезде с шоссе №60), где сотрудники российского представительства при Палестинской администрации проезжали на служебном автомобиле с дипломатическими номерами.

По словам Захаровой, автомобилю с дипномерами нанесли механические повреждения, российским дипломатам также выкрикивали угрозы во время нападения.

"Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших", – утверждает М.Захарова.

По словам Захаровой, Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

МИД Израиля пока не комментировал этот инцидент.