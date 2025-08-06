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Мир

Захарова выразила возмущение по поводу нападения на российских дипломатов в районе Гиват-Асаф

Россия
МИД
Израиль
Иудея и Самария
время публикации: 06 августа 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 08:27
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Вечером 5 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину дипломатов около Иерусалима.

Как передает РИА Новости, речь идет о происшествии 30 июля 2025 года в районе форпоста Гиват-Асаф (относится к юрисдикции совета Мате-Биньямина, расположен съезде с шоссе №60), где сотрудники российского представительства при Палестинской администрации проезжали на служебном автомобиле с дипломатическими номерами.

По словам Захаровой, автомобилю с дипномерами нанесли механические повреждения, российским дипломатам также выкрикивали угрозы во время нападения.

"Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших", – утверждает М.Захарова.

По словам Захаровой, Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

МИД Израиля пока не комментировал этот инцидент.

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