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    В мире

    Гутерриш впервые задействовал статью 99 Устава ООН для усиления давления на Израиль

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    Гутерриш впервые задействовал статью 99 Устава ООН для усиления давления на Израиль
    AP Photo/Bebeto Matthews

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 6 декабря, направил письмо Совету Безопасности, впервые применив с момента вступления в должность статью 99 Устава ООН.

    В 99 статье говорится, что "генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

    В своем послании Гутерриш призывал членов СБ ООН приложить усилия, чтобы избежать гуманитарной катастрофы и добиться гуманитарного прекращения огня.

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    Гуттириш напоминает, что в результате атаки 7 октября террористы ХАМАСа и других группировок убили более 1200 израильтян, включая 33 дней, 250 человек были захвачены в заложники. Он также пишет, что в результате проводимой Израилем операции, согласно сообщениям, погибли 15 тысяч человек, из которых 40% составляют дети, еще тысячи получили ранения. 80% населения Газы были вынуждены покинуть своих дома.

    Гуттириш предупреждает, что гуманитарная система в Газе может рухнуть в любой момент. "Ситуация стремительно приближается к катастрофе с потенциально необратимыми последствиями для всех палестинцев и для мира и безопасности во всем регионе, – пишет Гутерриш. – Во чтоб это ни стало подобного исхода необходимо избежать".

    Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что генеральный секретарь установил новый рекорд морального падения. Он, говоря о Газе, использовал статью, на которую можно ссылаться в случае глобальной угрозы миру.

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    "Генеральный секретарь вспомнил о редком пункте Устава только тогда, когда ему понадобилось оказать давление на Израиль, который борется с нацистскими террористами ХАМАСа", – заявил постпред Израиля.

    Пресс-служба ООН по запросу журналистов представила список случаев, когда глава ООН задействовал эту статью Устава:

    Ситуация в Конго. Генсек направил письмо Совбезу 13 июля 1960 года, потребовав созвать заседание СБ.

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    Восточный Пакистан (ныне Бангладеш). В своем отчете Совбезу 3 декабря 1971 года глава ООН подчеркнул, что ситуация, сложившаяся у границ Восточного Пакистана, представляет угрозу международному миру и безопасности.

    Кипр. В письме Совбезу от 16 июля 1974 года Генсек ООН привлек внимание членов этого органа к "серьезности проблемы [Кипра] для международного мира и безопасности".

    Кризис с заложниками в Иране. 25 ноября 1979 года Генсек ООН направил Совбезу письмо, в котором подчеркнул, что отношения между США и Ираном привели к тревожной ситуации. Соединенные Штаты были крайне обеспокоены захватом посольства США в Тегеране и задержанием дипломатического персонала. Иран со своей стороны был озабочен нарушениями прав человека со стороны предыдущего режима. Генсек счел, что противостояние угрожает международной безопасности и призвал Совбез приложить усилия для мирного решения проблемы.

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    Иран-Ирак. 23 сентября 1980 года Генсек направил письмо Совбезу, призвав членов этого органа начать мирные консультации для преодоления кризиса, который, по его мнению, угрожал международной безопасности.

    Ливан. 15 августа 1989 года Генсек ООН привлек внимание членов Совета Безопасности к ситуации в Ливане, призвав срочно приступить к поиску пути мирного решения проблемы.

    Демократическая Республика Конго.В послании от 15 мая 2003 года Генсек выразил глубокую обеспокоенность в связи со стремительно ухудшающейся ситуацией. 30 мая Совет принял резолюцию, санкционирующую применение силы для урегулирования кризиса.

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    Либерия. 28 июня 2003 года Генсек направил Совбезу послание, в котором призвал направить в Либерию подготовленный и хорошо экипированный военный контингент. 1 августа того же года Совбез санкционировал отправку такого контингента в страну.

    Ливан. 29 июля 2006 года в своем письме Совбезу Генсек призвал добиваться немедленного прекращения огня и начала политического диалога в Ливане.

    Мьянма. 2 сентября 2017 года в своем письме к Совбезу Генсек выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией в штате Ракхайн в Мьянме, предупредив о возможности гуманитарной катастрофы с далекоидущими последствиями. 13 июля того же года Совбез провел заседание по ситуации в Мьянме впервые с 2009 года.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Ноября 2023
    Гутерриш признал доказательства сексуального насилия со стороны ХАМАСа
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Ноября 2023
    В Нью-Йорке, перед резиденцией Гутерриша, прошла акция солидарности с семьями похищенных
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    Генсек ООН: "Газа превратилась в кладбище детей"
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