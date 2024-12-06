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США расследуют действия Испании, не пустившей в свой порт суда с грузом оборонной техники для Израиля

США
Вооружения
время публикации: 06 декабря 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 21:16
США расследуют действия Испании, не пустившей в свой порт суда с грузом оборонной техники для Израиля
AP Photo/Michael Sohn

Соединенные Штаты начали расследование действий испанских властей после того, как два американских судна, перевозивших оборонную технику для Израиля, не получили разрешение пришвартоваться у берегов Испании в ноябре.

По данным министерства иностранных дел Испании, американским кораблям Maersk Denver и Maersk Seletar было запрещено входить в испанский порт из-за политики ограничений на суда с грузом военной техники для Израиля. МИД Испании заявил, что эти суда не пришвартуются в Испании из-за подозрений в том, что они перевозят оружие.

Федеральная морская комиссия (FMC), расследующая инцидент, нарушающий права судоходства, объявила: если будет установлено, что испанское эмбарго нанесло ущерб американским судам, на Испанию могут быть наложены крупные штрафы, кроме того, испанским судам может быть запрещено заходить в порты США.

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