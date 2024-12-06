Армия РФ нанесла удар по Запорожью; погибли девять человек
время публикации: 06 декабря 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 20:05
Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил в пятницу, 6 декабря, вечером, что в результате российского удара по областному центру погибли девять человек.
Около 20 человек получили ранения, среди них двое детей четырех и 11 лет.
По данным властей, в городе загорелась станция технического обслуживания, причинен ущерб нескольким автомобилям.