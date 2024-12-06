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Мир

Армия РФ нанесла удар по Запорожью; погибли девять человек

Война в Украине
время публикации: 06 декабря 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 20:05
Армия РФ нанесла удар по Запорожью; погибли девять человек
ГСЧС Украины

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил в пятницу, 6 декабря, вечером, что в результате российского удара по областному центру погибли девять человек.

Около 20 человек получили ранения, среди них двое детей четырех и 11 лет.

По данным властей, в городе загорелась станция технического обслуживания, причинен ущерб нескольким автомобилям.

Мир
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