В Турции в возрасте 89 лет умер российский академик Евгений Велихов

Вечером 5 декабря стало известно, что городе Мерсин (Турция) в возрасте 89 лет умер российский академик Евгений Велихов – известный специалист в области термоядерного синтеза, предприниматель, общественный деятель, политик. В пресс-службе Российской академии наук подтвердили эту информацию.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Окончил 49-ю среднюю школу. Выпускник физического факультета Московского государственного университета. С 1961 года работал в Институте атомной энергии имени Курчатова. В 1971-1978 годах являлся директором филиала института – Магнитной лаборатории АН СССР. Был директором Института атомной энергии. В 1972 году основал в МФТИ на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики с базой в филиале Курчатовского института. В 1975-1976 годах организовал в МФТИ новый факультет – проблем физики и энергетики, был деканом, а потом научным руководителем этого факультета. Академик АН СССР с 1974 года. С 1975 года возглавлял советскую программу разработки Управляемых термоядерных реакторов. В 1986 году был участником ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Вице-президент АН СССР (1978-1991) и РАН (1991-1996). Обладатель множества наград, включая Герой Социалистического Труда (1985) и Герой Труда Российской Федерации (2020), лауреат множества государственных премий. Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва (1984-1989). Директор (1989-1992), президент (1992-2015), почетный президент (2015-2024) Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Председатель совета ИТЭР (с 2009 года). Член Консультативного научного Совета Фонда "Сколково" (с 2010 года).

В 1970-1978 годах – член ЦК ВЛКСМ, с 1977 года – председатель совета молодых учёных и специалистов ЦК ВЛКСМ. В 1971 году вступил в КПСС, оставался членом партии до ее ликвидации в 1991 году. В 1989-1990 годах – член ЦК КПСС. В 1989 году избран народным депутатом СССР от КПСС. С 2005 – член Общественной палаты Российской Федерации и её первый секретарь (2005-2014), почетный секретарь всех последующих созывов палаты.

6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина.