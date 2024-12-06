Пожар в синагоге в Мельбурне, полиция считает, что это поджог

Ранним утром в пятницу, 6 декабря, в синагоге "Адас Исраэль" на юге Мельбурна вспыхнул пожар. На борьбу с огнем были брошены значительные силы: 17 пожарных расчетов, в составе которых работали около 60 пожарных.

Двое членов еврейской общины, готовившие синагогу к утренней молитве, отравились продуктами горения и были доставлены в больницу. По словам врачей, жизни пострадавших вне опасности.

Вместе с тем пострадавшие рассказывают, что около 4 часов утра двое мужчин в масках разбили окно, проникли в помещение, облили его бензином, подожгли и после этого скрылись.

Зданию синагоги причинен значительный ущерб.

И хотя полицейское расследование только начато, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сделал заявление, в котором "безоговорочно" осудил нападение на синагогу. "Я не потерплю антисемитизма. Ему нет места в Австралии. Это нападение угрожало жизням людей, а его целью было – посеять страх в обществе. Причастные к этому должны быть найдены и предстать перед судом", – заявил премьер.