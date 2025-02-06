СПЧ ООН не получал уведомлений о статусе США и Израиля в организации

Дональд Трамп накануне встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу подписал президентские указы о выходе из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование агентства по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Вскоре после этого министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на своей странице в соцсети Х написал: "Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН".

Однако пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил РИА Новости, что Израиль и США не направляли никаких уведомлений о своем статусе в организации. Более того, он пояснил, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами. "Секретариат Совета по правам человека не получал никаких уведомлений от США или Израиля об их статусе в организации. Однако мы видели решение, опубликованное на сайте Белого дома, а также публикацию министра иностранных дел Израиля на X", – сказал он.

Администрация Дональда Трампа заявляет, что Совет по правам человека ООН не выполняет своих функций, демонстрирует предвзятость по отношению к Израилю. "В 2018 году, когда во время первой каденции Трампа США вышли из Совета по правам человека ООН, этим органом было принято больше резолюций против Израиля, чем против Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых", – говорится в комментариях Белого дома.