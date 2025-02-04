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Мир

Трамп подписал указы о выходе США из СПЧ ООН и запрете на финансирование UNRWA

США
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
ООН
время публикации: 04 февраля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 22:32
Трамп подписал указы о выходе США из СПЧ ООН и запрете на финансирование UNRWA
Oren Cohen/Flash90

Дональд Трамп накануне встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу подписал президентские указы о выходе из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование агентства по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Этими указами администрация Белого дома восстанавливает политику США в отношении перечисленных структур ООН, которая проводилась в предыдущую каденцию Дональда Трампа на посту президента.

В данный момент США не финансируют агентство UNRWA. Администрация Байдена отменила решение Трампа о прекращении финансирования в 2021 году, но в декабре 2023 года после того, как было доказано участие нескольких сотрудников UNRWA в нападении на Израиль вместе с ХАМАСом, помощь агентству была приостановлена.

Администрация Трампа заявляет, что Совет по правам человека ООН не выполняет своих функций, демонстрирует предвзятость по отношению к Израилю. "В 2018 году, когда во время первой каденции Трампа США вышли из Совета по правам человека ООН, этим органом было принято больше резолюций против Израиля, чем против Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых", – говорится в комментариях Белого дома.

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