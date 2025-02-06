Землетрясения в Эгейском море и панические слухи

В течение первой недели февраля 2025 года в Эгейском море между греческими островами Санторини и Аморгос были зафиксированы сотни подземных толчков магнитудой до 5,2, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Туристы покидают острова в Эгейском море.

По мнению сейсмологов, речь может идти о последствиях "крупного разрыва" в десятках километрах к югу от Санторини (Греция). Речь идет о так называемой Эгейской плите – малой литосферной плите в восточном Средиземноморье, примыкающей к Евразийской, Афро-Аравийской и Анатолийской плитам.

Катастрофические события в этом регионе происходили и ранее. Так, например, 30 октября 2020 года здесь произошло землетрясение магнитудой 7,0, в результате которого погибли около 120 человек. 9 июля 1956 году здесь же произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого погибли более 50 человек. Тогда возникло одно из крупнейших цунами в Эгейском море, высота которого достигала 25 м (впрочем, из-за цунами была только одна жертва).

На фоне нынешней сейсмической активности во многих странах восточного Средиземноморья – не только в Греции и Турции, но также в Израиле, Сирии и Ливане, в соцсетях распространяются панические слухи о высокой вероятности сильнейшего землетрясения и цунами, при котором высота волн будет достигать десятков метров. Эти слухи усиливаются, поскольку в последние два дня жители приморских районов наблюдают сильный шторм, при котором высота волн достигает 5-7 метров.