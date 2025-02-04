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Угроза сильного землетрясения на Санторини: жители и туристы массово покидают остров

Землетрясения
время публикации: 04 февраля 2025 г., 01:57 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 02:05
Угроза сильного землетрясения на Санторини: жители и туристы массово покидают остров
AP Photo/Petros Giannakouris

В Эгейском море между греческими островами Санторини и Аморгос продолжается сейсмическая активность. Специалисты не исключают более сильного землетрясения. На этот случай власти Греции перебросили на остров дроны для поисковых работ, палатки и команды спасателей.

Греческое издание "Ζούγκλας" пишет, что туристическим фирмам удалось отправить с острова более 10 тысяч человек.

Корреспондент издания Parapolitika в ночь на 4 февраля передал из порта Санторини, что на борту парома, отплывающего в 01:00 находятся сотни людей. Счастливчики, которым удалось купить билеты, говорят о том, что они за них "здорово переплатили".

По словам директора Геодинамического института Национальной обсерватории Афин Василиса Карастатиса, которого цитирует Newsit, сейсмическая активность возле Санторини не только не снижается, а наоборот – усиливается. С 1 февраля было зафиксировано 550 подземных толчков.

Мир
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