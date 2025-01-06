Саркози предстанет перед судом по делу о получении 50 млн от Каддафи

Бывший президент Франции Николя Саркози 6 января предстанет перед судом по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Согласно обвинению, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании 2007 года.

Саркози является фигурантом еще двух уголовных дел. Две недели назад Кассационный суд Франции оставил в силе приговор бывшему президенту, вынесенный в марте 2021 по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи – год тюрьмы и два года условно.

Суд согласился заменить тюрьму на домашний арест, если отставной политик согласится носить на ноге электронный браслет. Саркози, ставший первым президентом Франции, приговоренным к тюремному сроку, свою вину не признал.

1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Он был признан виновным в попытке незаконно получить информацию у прокурора Жильбера Азибера. Согласно публикациям СМИ, эта информация также была связана с финансированием избирательной компании.