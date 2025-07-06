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Зюганов переизбран главой КПРФ, его внук вошел в Центральный комитет

Россия
время публикации: 06 июля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 12:33
Зюганов переизбран главой КПРФ, его внук вошел в Центральный комитет
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Прошедший в Подмосковье XIX съезд Коммунистической Партии Российской Федерации переизбрал на пост председателя партии 81-летнего Геннадия Зюганова, возглавляющего российских коммунистов с 1993 года.

"Нужно добиваться законодательного преследования за антисоветизм, за реабилитацию и героизацию предателей и коллаборационистов", - заявил Зюганов в отчетно-выборном докладе, предложив ввести ответственность за демонтаж советских памятников.

Членом ЦК КПРФ стал депутат Московской городской думы Леонид Зюганов – внук главы партии. Членом президиума стал секретарь ЦК КПРФ Станислав Аниховский – ему предстоит курировать связи с СМИ и осваивать направление, связанное с искусственным интеллектом.

Мир
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