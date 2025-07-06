В Лондоне арестованы сторонники террористической группировки Palestine Action

Более 20 активистов движения Palestine Action, проводивших на площади перед британским парламентом манифестацию под лозунгами, обвиняющими Израиль в геноциде, были арестованы полицией за поддержку террористической деятельности.

Основанием для этого стал принятый на минувшей неделе закон, объявляющий Palestine Action террористической организацией. Попытки пропалестинских активистов отменить его в судебном порядке не удались – 4 июля суд отклонил их иск.

Закон криминализирует поддержку антиизраильской группы, а членство в Palestine Action или непосредственное участие в ее действиях будет караться тюремным заключением сроком до 14 лет. В общей сложности в списке 81 организация, в том числе ХАМАС и "Исламское государство".