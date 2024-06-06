Путин о войне в Газе: "Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения"

Вечером 5 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями информационных агентств. В частности, он ответил на вопросы заместителя генерального директора, главного редактора турецкого информационного агентства Anadolu Юсуфа Озхана.

На сайте пресс-службы Кремля опубликованы вопросы и ответы, звучавшие в ходе этой встречи.

Озхан сформулировал свой вопрос так: "Миллионы людей по всему свету выступают против атак народа Газы, что достигает уровня геноцида в настоящий момент. Каким образом и желает ли Россия сыграть какую-то роль в нахождении решения того, что сейчас происходит в Газе? Желаете ли вы задействовать механизмы Совета Безопасности? Потому что не только жители Газы, но также жители Палестины в целом, а также люди различного происхождения, вероисповедания, этнической принадлежности, люди, вообще никак не связанные с Палестиной, в принципе люди по всему миру, мировые державы призывают положить конец происходящему сейчас в секторе Газы".

Ответ Путина был следующим: "Первое, что хочу сказать, что, конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения, в любом месте и в любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения. Я могу только повторить официальную позицию России на этот счет. Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов, которая монополизировала израильско-палестинское урегулирование, отодвинула все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос. Может быть, кто-то в администрации считал, что чем меньше мнений, тем быстрее можно добиться каких-то договоренностей, но практика показала, что это не так. Первое. Второе. Решить вопрос с помощью каких-то материальных подачек – тоже неперспективно. Мы об этом говорили. Говорили о том, что вряд ли удастся подменить решение политических вопросов, связанных с судьбой палестинского народа, на историческую перспективу с помощью раздачи каких-то экономических пряников. Да, это нужно для создания атмосферы решения определенных проблем, но все-таки нужно решать по сути. Нужно решать политические вопросы. А главный из них какой? Это создание двух государств, как было и предусмотрено изначально при решении ООН: создать два государства на этой территории – Палестинское государство и Еврейское государство. Поэтому без решения ключевых вопросов, мне думается, решить вопрос по существу вряд ли возможно. Должен сказать, что в этом смысле российская позиция является принципиальной, она не подвержена любой текущей конъюнктуре. Мы давно признали Палестинское государство в качестве такового еще с советских времен. Но это бессмысленно, у нас оппозиция не поменялась. Мы знаем, что Президент Эрдоган предпринимает энергичные усилия для того, чтобы эту очень острую, застарелую проблему решить. И учитывая авторитет Президента Эрдогана и в регионе, и в мире, и в исламском мире, очень рассчитываем на то, что его вклад будет заметным. Мы со своей стороны готовы сделать все, что зависит от России, для того чтобы ситуацию разрешить, имея в виду в том числе и наши отношения, которые сложились с государством Израиль на протяжении последних десятилетий".

Заявление Путина о том, что война в Газе – "это тотальное уничтожение гражданского населения", цитируют многие палестинские СМИ, в том числе ресурсы ХАМАСа.