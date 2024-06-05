В МАГАТЭ впервые за долгое время принята антииранскую резолюция

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с критикой Ирана за отказ от сотрудничества и с призывом допустить инспекторов на объекты, где несколько лет назад были обнаружены радиоактивные материалы.

Резолюция была предложена Великобританией, Германией и Францией.

Reuters сообщает, что из 35 стран, входящих в эту организацию, резолюцию поддержали 12 стран. Россия и Китай проголосовали против, еще 12 стран воздержались.

Резолюция МАГАТЭ не имеет юридической силы, но может использоваться для дипломатического давления на Тегеран.