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В МАГАТЭ впервые за долгое время принята антииранскую резолюция

время публикации: 05 июня 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 21:31
В МАГАТЭ впервые за долгое время принята антииранскую резолюция
IRIB via AP

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с критикой Ирана за отказ от сотрудничества и с призывом допустить инспекторов на объекты, где несколько лет назад были обнаружены радиоактивные материалы.

Резолюция была предложена Великобританией, Германией и Францией.

Reuters сообщает, что из 35 стран, входящих в эту организацию, резолюцию поддержали 12 стран. Россия и Китай проголосовали против, еще 12 стран воздержались.

Резолюция МАГАТЭ не имеет юридической силы, но может использоваться для дипломатического давления на Тегеран.

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