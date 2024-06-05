В МАГАТЭ впервые за долгое время принята антииранскую резолюция
время публикации: 05 июня 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 21:31
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с критикой Ирана за отказ от сотрудничества и с призывом допустить инспекторов на объекты, где несколько лет назад были обнаружены радиоактивные материалы.
Резолюция была предложена Великобританией, Германией и Францией.
Reuters сообщает, что из 35 стран, входящих в эту организацию, резолюцию поддержали 12 стран. Россия и Китай проголосовали против, еще 12 стран воздержались.
Резолюция МАГАТЭ не имеет юридической силы, но может использоваться для дипломатического давления на Тегеран.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 мая 2024