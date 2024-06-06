Госдепартамент США ввел санкции в отношении "Львиного логова" из Шхема

В четверг, 6 июня, Государственный департамент США объявил о введении санкций в отношении палестинской террористической группировки, действующей из Шхема.

Госдепартамент заявляет, что эта террористическая группировка несет ответственность за серию терактов: обстрелы израильских автомобилей возле Шхема и Элон-Море, в результате которых был ранен израильтянин и причинен ущерб нескольким транспортным средствам; а также множественные обстрелы израильского поселения Ар-Браха. В сентябре 2022 года террористы "Львиного логова" убили нескольких палестинских граждан во время столкновений между боевиками и сотрудниками служб безопасности Палестинской автономии. В апреле 2024 года палестинские СМИ сообщали, что группировка атаковала израильских военных на контрольно-пропускном пункте возле Шхема.

"Соединенные Штаты осуждают любые акты насилия на Западном берегу, вне зависимости от того, кто именно был в них виновен, и мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы привлечь к ответственности тех, кто угрожает миру и стабильности", – говорится в заявлении Госдепартамента.