Испания объявила о присоединении к иску ЮАР против Израиля

В четверг, 6 июня, стало известно, что Испания стала первой европейской страной, которая подала в суд ООН запрос на присоединение к иску ЮАР против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа, сообщает Associated Press.

"Мы приняли это решение в связи с продолжающейся военной операцией в секторе Газы. Мы хотим, чтобы в Газу и на Ближний Восток вернулся мир, и для того, чтобы это случилось, мы все должны поддержать суд", – заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Если запрос Испании одобрят, она сможет представлять письменные материалы и выступать на публичных слушаниях.

Ранее запрос на присоединение к иску подавали Мексика, Колумбия, Никарагуа, Ливия и Палестинская администрация.

Испания – одна из стран Европы, которые в мае признали Палестину. Этот шаг вызвал негодование Израиля.