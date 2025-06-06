Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1199-й день войны

Минобороны РФ 6 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".

Генштаб ВСУ сообщал ранее, что в ночь на 6 июня 2025 года российские военные выпустили по Украине 407 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 45 ракет – 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 36 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 1 противорадиолокационную ракету Х-31П. Украинские ПВО и ПРО перехватили 368 беспилотников, запущенных российскими военными, а также 38 ракет – 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, еще две – не достигли целей (локационно потеряны); 30 крылатых ракет Х-101; 2 крылатые ракеты "Искандер-К". Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 13 локациях, еще в 19 локациях зафиксированы падения обломков. Причинен ущерб. В результате атаки на Киев погибли трое спасателей ГСЧС, еще 22 человека пострадали. В результате обстрела Луцка пострадали 15 человек. В Тернополе пострадали 10 человек, среди них пять спасателей ГСЧС.

Далее отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "В течение недели с 31 мая нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги И Кондратовка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, центра сил специальных операций и четырех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, 21 орудие полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили более 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 41 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделениями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов", двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты "Bradley" и пять бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии. За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 565 военнослужащих, 57 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, 3 снаряда реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и 8 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 509 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61813 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23790 танков и других боевых бронированных машин, 1570 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25782 орудия полевой артиллерии и минометов, 36533 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).