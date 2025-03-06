Вынесен приговор сибирякам, намеревавшимся поджечь избирательный штаб Путина

Второй восточный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех жителей Новосибирской области, которые намеревались поджечь избирательный штаб президента России Владимира Путина в Барнауле. Обвиняемым от 18 до 26 лет.

Сергея Дементьева, Артема Жиленкова и Дмитрия Родькина признали виновными в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору и приговорили, соответственно, к 18, 17 и 16 годам лишения свободы. Первые три года заключения они будут отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Дементьев, противник "специальной военной операции", установил контакт с представителем воюющего на стороне Украины легиона "Свободная Россия" и выразил готовность к совершению терактов.

Как утверждается, трое фигурантов дела собирали информацию о здании регионального избирательного штаба Путина в Барнауле, а затем, по инструкции куратора, изготовили самодельные взрывные устройства, однако применить их не успели – были задержаны.