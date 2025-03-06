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Мир

Российские власти объявили в розыск главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова

Россия
время публикации: 06 марта 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 17:56
Российские власти объявили в розыск главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова
Wikipedia.org. Фото: YouTube channel "Навальный LIVE"

МВД России объявило в розыск главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова. В конце 2024 года против него было возбуждено уголовное дело "о неисполнении обязанностей иностранного агента".

Министерство юстиции Российской Федерации объявило Сергея Смирнова иностранным агентом в сентябре 2021 года, одновременно с издателем редакции Петром Верзиловым и компанией-учредителем "Медиазоны".

После начала войны в Украине Смирнов отказался указывать предписываемую иностранным агентам маркировку в своих публикациях. За "неисполнение обязанностей иностранного агента" его неоднократно штрафовали.

Мир
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