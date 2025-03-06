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Мир

Верховный суд Греции отменил экстрадицию Бени Штайнмаца в Румынию и велел освободить его

Судебные решения
Греция
время публикации: 06 марта 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 17:33
Верховный суд Греции отменил экстрадицию Бени Штайнмаца в Румынию и велел освободить его
Flash90

Верховный суд Греции распорядился в среду, 5 марта, освободить израильского миллиардера Бени Штайнмаца, пять последних месяцев находившегося под стражей в рамках рассмотрения запроса Румынии на его экстрадицию.

Арест на основании выданного Европолом по запросу Румынии ордера был связан с делом о мошенничестве с недвижимостью и в попытке незаконного вывода активов из Румынии с помощью госчиновников, в рамках которого Штайнмац был заочно приговорен к 5 годам тюрьмы.

Суд также постановил, что Штайнмац не должен быть экстрадирован в Румынию.

Ранее Штайнмаца уже задерживали в Греции и Италии, но освобождали по распоряжению судов, в том числе из-за опасений, что в судебных процессах против него в Румынии были допущены нарушения, и он не получил справедливого судебного разбирательства.

Мир
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