Верховный суд Греции отменил экстрадицию Бени Штайнмаца в Румынию и велел освободить его

Верховный суд Греции распорядился в среду, 5 марта, освободить израильского миллиардера Бени Штайнмаца, пять последних месяцев находившегося под стражей в рамках рассмотрения запроса Румынии на его экстрадицию.

Арест на основании выданного Европолом по запросу Румынии ордера был связан с делом о мошенничестве с недвижимостью и в попытке незаконного вывода активов из Румынии с помощью госчиновников, в рамках которого Штайнмац был заочно приговорен к 5 годам тюрьмы.

Суд также постановил, что Штайнмац не должен быть экстрадирован в Румынию.

Ранее Штайнмаца уже задерживали в Греции и Италии, но освобождали по распоряжению судов, в том числе из-за опасений, что в судебных процессах против него в Румынии были допущены нарушения, и он не получил справедливого судебного разбирательства.