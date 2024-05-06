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Лидер демократов в Конгрессе: "Возможно, США придется отправить в Украину войска"

время публикации: 06 мая 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 10:29
Лидер демократов в Конгрессе: "Возможно, США придется отправить в Украину войска"
AP Photo/Mariam Zuhaib

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS не исключил, что в конечном итоге США придется отправить в Украину войска. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин пытается восстановить Советский Союз и не намерен останавливаться на Украине.

"Мы не можем допустить падения Украины. Если это произойдет, высока вероятность, что нам придется вмешаться в конфликт, и это уже будут не американские деньги, а американские военнослужащие", – заявил он.

Джеффрис заявил, что законопроект об оказании финансовой помощи Украине рассматривался так долго из-за того, что в Республиканской партии окапались сторонники российского президента Владимира Путина. Лидером этого течения он назвал радикальную сторонницу Трампа Марджери Тэйлор Грин.

Политик, избранный в Конгресс от Бруклина, коснулся и войны Израиля с ХАМАСом. Он заявил, что после нападения 7 октября Израиль должен одержать решительную победу над этой группировкой. Он призвал к скорейшему освобождению заложников и доставке в Газу гуманитарной помощи.

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