Грета Тунберг обвинила Израиль в ударе по судну "Флотилии свободы"

Пропалестинская экологическая активистка Грета Тунберг рассказала, что должна была находиться на судне "Флотилии свободы", которое направлялось в Газу с гуманитарной помощью и потеряло ход недалеко от Мальты.

Грета заявила, что причиной потери хода стала израильская атака и был задействован беспилотник. "Атака привела к взрыву, судно было обездвижено. Это еще один пример попрания международного права и прав человека", – сказала активистка.

В ночь на 2 мая на судне "Флотилии свободы", стоявшем на якоре в международных водах недалеко от побережья Мальты, возник пожар. Представители флотилии заявили, что судно было атаковано израильским беспилотником. Судно отправило сигнал бедствия SOS.

Власти Мальты подтвердили факт возникновения пожара на судне "Флотилии свободы", стоявшем на якоре в международных водах недалеко от мальтийского побережья. По уточненным данным, на борту судна находились 16 человек, включая 12 членов экипажа и четырех гражданских лиц.