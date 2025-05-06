x
06 мая 2025
|
последняя новость: 11:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 11:33
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Грета Тунберг обвинила Израиль в ударе по судну "Флотилии свободы"

Газа
время публикации: 06 мая 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 11:40

Пропалестинская экологическая активистка Грета Тунберг рассказала, что должна была находиться на судне "Флотилии свободы", которое направлялось в Газу с гуманитарной помощью и потеряло ход недалеко от Мальты.

Грета заявила, что причиной потери хода стала израильская атака и был задействован беспилотник. "Атака привела к взрыву, судно было обездвижено. Это еще один пример попрания международного права и прав человека", – сказала активистка.

В ночь на 2 мая на судне "Флотилии свободы", стоявшем на якоре в международных водах недалеко от побережья Мальты, возник пожар. Представители флотилии заявили, что судно было атаковано израильским беспилотником. Судно отправило сигнал бедствия SOS.

Власти Мальты подтвердили факт возникновения пожара на судне "Флотилии свободы", стоявшем на якоре в международных водах недалеко от мальтийского побережья. По уточненным данным, на борту судна находились 16 человек, включая 12 членов экипажа и четырех гражданских лиц.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 мая 2025

Власти Мальты расследуют возможную причастность Израиля к пожару на судне "Флотилии свободы"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2025

"Флотилия свободы" утверждает: ночью около Мальты их судно атаковал израильский БПЛА