Генштаб ВСУ: сбиты 54 из 136 российских беспилотников. Причинен ущерб в Харькове и Одесской области

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 136 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 54 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 70 беспилотник-имитатор был локационно потерян в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российских атак причинен ущерб в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

ГСЧС Украины сообщает, что в результате массированной атаки вражеских беспилотников на Харьков причинен значительный ущерб. Зафиксированы попадания и падение обломков в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. Есть пострадавшие. Возникли шесть пожаров: в частном доме; на территории рынка, где сгорели десятки торговых объектов; в здании ресторана; в многоквартирном доме; в производственной постройке; сгорели автомобили.

Российская стороны со ссылкой на некое "подполье" заявляет, что в Харькове якобы был нанесен удар "по пункту дислокации ВСУ".

В Одесской области повреждена гражданская инфраструктура, частные жилые дома, складское помещение, автомобили. По предварительным данным, один человек погиб, еще один – получил ранения.