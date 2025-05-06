x
06 мая 2025
|
последняя новость: 13:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 13:08
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Фридрих Мерц не смог добиться избрания канцлером Германии

Германия
время публикации: 06 мая 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 13:10

Лидеру Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу не удалось заручиться большинства депутатов Бундестага, необходимым, чтобы стать новым германским канцлером. За его кандидатуру проголосовали 310 парламентариев – на шесть меньше, чем необходимо.

Несмотря на то, что блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах, за два с половиной месяца Мерцу не удалось создать стабильную коалицию с социал-демократами – 18 депутатов от СДПГ проголосовали против его кандидатуры. Исход голосования стал беспрецедентным в истории современной Германии.

Повторное голосование должно пройти в течение 14 дней, причем коалиция может выставить на пост канцлера другую кандидатуру. Однако, отмечает BBC, согласно конституции ФРГ, после нескольких раундов канцлером может стать и парламентарий, не поддержанный большинством.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

Нетаниягу поздравил Мерца с победой на выборах, тот пригласил его в Германию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 февраля 2025

Альянс ХДС/ХСС победил на выборах в Германии