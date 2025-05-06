Фридрих Мерц не смог добиться избрания канцлером Германии

Лидеру Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу не удалось заручиться большинства депутатов Бундестага, необходимым, чтобы стать новым германским канцлером. За его кандидатуру проголосовали 310 парламентариев – на шесть меньше, чем необходимо.

Несмотря на то, что блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах, за два с половиной месяца Мерцу не удалось создать стабильную коалицию с социал-демократами – 18 депутатов от СДПГ проголосовали против его кандидатуры. Исход голосования стал беспрецедентным в истории современной Германии.

Повторное голосование должно пройти в течение 14 дней, причем коалиция может выставить на пост канцлера другую кандидатуру. Однако, отмечает BBC, согласно конституции ФРГ, после нескольких раундов канцлером может стать и парламентарий, не поддержанный большинством.