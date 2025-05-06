Бундестаг со второй попытки утвердил Фридриха Мерца канцлером Германии

По итогам повторного голосования в Бундестаге Фридрих Мерц был утвержден канцлером Германии. По данным АР, за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов (при необходимом минимуме 316), против были 289 парламентариев, один депутат воздержался и три голоса были признаны недействительными.

Во время первого голосования, которое проводилось несколькими часами ранее, за него проголосовали 310 депутатов. Газеты Frankfurter Allgemeine и Bild писали, что повторное голосование сегодня проводиться не будет. Однако партиям ХДС/ХСС, СДПГ, зеленым и левым удалось договориться о проведении нового голосования в этот же день.