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Бундестаг со второй попытки утвердил Фридриха Мерца канцлером Германии

Германия
время публикации: 06 мая 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 18:12
Бундестаг со второй попытки утвердил Фридриха Мерца канцлером Германии
AP Photo/Ebrahim Noroozi

По итогам повторного голосования в Бундестаге Фридрих Мерц был утвержден канцлером Германии. По данным АР, за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов (при необходимом минимуме 316), против были 289 парламентариев, один депутат воздержался и три голоса были признаны недействительными.

Во время первого голосования, которое проводилось несколькими часами ранее, за него проголосовали 310 депутатов. Газеты Frankfurter Allgemeine и Bild писали, что повторное голосование сегодня проводиться не будет. Однако партиям ХДС/ХСС, СДПГ, зеленым и левым удалось договориться о проведении нового голосования в этот же день.

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