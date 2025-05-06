Минобороны РФ заявил о массированной атаке ВСУ и перехвате 105 БПЛА

Министерство обороны РФ объявило, что с 21:00 5 мая по 4:00 6 мая российскими силами ПВО были перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Заявлено, что перехваты БПЛА осуществлялись над территорией Московского региона, Брянской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областей.

Вводились ограничения на работу аэропортов в Москве, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда, Казани, Нижнекамска и др.

Судя по сообщениям в соцсетях, в результате атак причинен ущерб.