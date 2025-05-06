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Мир

Минобороны РФ заявил о массированной атаке ВСУ и перехвате 105 БПЛА

Война в России
Беспилотники
время публикации: 06 мая 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 08:44
Минобороны РФ заявил о массированной атаке ВСУ и перехвате 105 БПЛА
The Investigative Committee of the Russian Federation via AP

Министерство обороны РФ объявило, что с 21:00 5 мая по 4:00 6 мая российскими силами ПВО были перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Заявлено, что перехваты БПЛА осуществлялись над территорией Московского региона, Брянской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областей.

Вводились ограничения на работу аэропортов в Москве, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда, Казани, Нижнекамска и др.

Судя по сообщениям в соцсетях, в результате атак причинен ущерб.

Мир
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