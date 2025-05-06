Собянин: перехвачены пять украинских БПЛА, летевших на Москву

В ночь на 6 мая украинские БПЛА вновь атаковали Москву. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что силами ПВО в Московском регионе были перехвачены пять беспилотников.

Вводились ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Жуковский (по состоянию на утро 6 мая, ограничения сняты).

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на жилой дом на Каширском шоссе в Москве.

Причиненный ущерб уточняется.