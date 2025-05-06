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Мир

Собянин: перехвачены пять украинских БПЛА, летевших на Москву

Война в России
Беспилотники
время публикации: 06 мая 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 07:03
Собянин: перехвачены пять украинских БПЛА, летевших на Москву
Соцсети

В ночь на 6 мая украинские БПЛА вновь атаковали Москву. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что силами ПВО в Московском регионе были перехвачены пять беспилотников.

Вводились ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Жуковский (по состоянию на утро 6 мая, ограничения сняты).

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на жилой дом на Каширском шоссе в Москве.

Причиненный ущерб уточняется.

Мир
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