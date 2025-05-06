Генконсул Акунис подверг критике американские авиакомпании, отменившие рейсы в Израиль

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис подверг критике американские авиакомпании, отменившие свои рейсы в Израиль после того, как 4 мая ракета, выпущенная хуситами из Йемена, упала на территории аэропорта "Бен-Гурион".

Акунис подчеркнул, что решение об отмене авиарейсов в Израиль выглядит как "ужасающее свидетельство" капитуляции перед терроризмом.

"Если мы союзники – то и в трудные времена, и в хорошие, а не только когда удобно", – заявил Акунис, особо отметив решение United Airlines отменить рейсы в Израиль почти на неделю.

Две американские авиакомпании приостановили осуществление рейсов в Израиль после удара хуситов по "Бен-Гуриону": Delta – до 7 мая; United Airlines – до 9 мая.